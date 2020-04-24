دعوة ايطالية لهدنة إنسانية في ليبيا بمناسبة رمضان

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في مذكرة لها عن دعمها لدعوات الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز المنادية بوقف اطلاق النار ولهدنة إنسانية في ليبيا مع بدء شهر رمضان داعية جميع الدول والمنظمات الدولية إلى هذا النداء كخطوة نحو وقف حقيقي لإطلاق النار في ليبيا.

وقالت الوزارة أن هذه المبادرة ستُفسح المجال من أجل مواجهة وباء كورونا واستئناف مسار الحوار السياسي ومحاولة تخفيف معاناة الأشخاص الأكثر ضعفاً في ليبيا، بمن فيهم النازحون والمهجرون وطالبو اللجوء.

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