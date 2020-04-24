كما لم تشاهده من قبل – صراع ملايين الأعلى دخلا.. ميسي ورونالدو وإعادة الهيبة

والبداية قررنا أن تكون

مجلة “فوربس” الاقتصادية تنشر قائمة سنوية بنجوم الرياضة الأعلى دخلا، وهو المصدر الذي اعتمدنا عليه في الإحصائيات.

نحن هنا نتحدث عن صراع ملايين الملايين، والذي دخله ديفيد بيكام كأول نجم كروي ثم تابعه رونالدينيو، قبل أن يستعيد الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، هيبة كرة القدم ويعتلي الصدارة من نجوم الملاكمة وكرة السلة والجولف وكافة الرياضيات.

التقرير السنوي لعام 2018 شهدت الرقم الأعلى في التاريخ، وكان من نصيب الملاكم الأميركي فلويد مايويذر.

فلويد تصدر قائمة أعلى الرياضيين دخلا في العالم بـ 285 مليون دولار، معظمها أتى من عوائد نزاله التاريخي في أغسطس 2017 أمام الإيرلندي كونور مجريغجور.

والعام الماضي، تصدر ليونيل ميسي القائمة لأول مرة في تاريخه بدخل وصل لـ 127 مليون دولار.

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