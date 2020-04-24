رئيس اتحاد المصريين بالسعودية يهنئ الملك سلمان وولي العهد بشهر رمضان المبارك

تقدم رئيس اتحاد المصريين بالمملكة العربية السعودية الدكتور سعيد يحيى بخالص التهنئة والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي والجاليات المقيمة بالمملكة .

وأشاد يحيى” خلال تصريحات له بمواقف المملكة الإنسانية وحكومتها في ظل قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز لرعاية المواطنين والمقيمين على أرض المملكة مؤكدا أن حرص خادم الحرمين بالمقيمين ليس بجديد عليه ولا على مملكة الإنسانية التي تمتد لعقود طويلة في خدمة الإنسان رافعة شعار الإنسان أولًا.

وأشاد رئيس اتحاد المصريين بالسعودية بمبادرات الحكومة السعودية في مواجهة أزمة كورونا وعدم التفرقة بين المواطن والمقيم في تقديم كافة الرعاية.

وأضاف يحيى” بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجهات عدة في المملكة بادرت في لافتة إنسانية بتقديم سلال رمضان للمتضررين من فيروس كورونا سواء للمواطن أو المقيمين دون تفرقة مما يؤكد شعور وإحساس القائمين على حكومة خادم الحرمين الشريفين بتبعات الأزمة وتضرر عدد كبير منها سواء في المملكة أو خارجها .

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