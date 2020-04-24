مطار مرسى علم يستقبل طائرة قادمة من بلجراد على متنها 71 مصريا

استقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الجمعة، الطائرة القادمة من بلجراد وعلى متنها 71 مصريا من العالقين في صربيا .

ويأتي ذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وصرح مصدر مسئول ب مطار مرسى علم بأن سلطات المطار كانت في استقبال الطائرة بجانب فريق من الحجر الصحى والطب الوقائى برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر حيث تم توقيع الكشف الطبي على الركاب وطاقم الطائرة وإجراء التحاليل الفورية لهم وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أى إصابات بكوروناَ.

وأشار إلى أنه تم نقل الركاب إلى أحد الفنادق السياحية بمرسى علم ليكون مقرا لفترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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