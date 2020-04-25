إبراهيموفيتش: من الأفضل التواجد في السويد والتدرب رفقة فريق كامل

ويتدرب السويدي رفقة لاعبي الفريق إذ لا تفرض بلاده الحظر الكامل رغم انتشار فيروس كورونا بأعداد قليلة.

وتحدث إبرا عن مستقبله لموقع ” Dplay Sweden” السويدي قائلا: “لا أعلم، هناك الكثير من الأحداث وأنا لا أعلم، من كان يدري أن فيروس كورونا سيقلب الأوضاع رأسا على عقب خلال أسبوعين؟”.

وواصل “سوف نرى ما سيحدث، في ذلك الوقت لا أفكار في أي شيء لأنني مرتبط بعقد مع ميلان”.

وأردف “أريد اللعب لأطول فترة ممكنة، هل سألعب في الدوري السويدي؟ لا أعلم، من المفترض أن نعود للتدريبات مع ميلان قريبا”.

وأتم”الجميع يتدرب في منزله، لكن بالنسبة لي من الأفضل التواجد هنا والتدرب رفقة فريق كامل”.

السويدي سجل 4 أهداف وصنع هدفا خلال 10 مباريات مع الروسونيري قبل توقف الدوري الإيطالي.

وينتظر عودة اللاعبين للتدريبات في الرابع مايو بعد نهاية الحظر الكامل في إيطاليا على أن يستئنف الدوري في نهاية الشهر.

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