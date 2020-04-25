تخصيص 50 مليون دينار لليبين العالقين خارج البلاد

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت عضوة لجنة متابعة إجراءات مجابهة جائحة فيروس «كورونا» المشكلة من قبل المجلس الأعلى للدولة، الدكتورة هناء العرفي، أمس الجمعة في بيان منشور على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،، عن تخصيص 50 مليون دينار لحل إشكالية 15 ألف ليبي عالق خارج البلاد.

وأكدت العرفي منح أذونات صرف لثلاث دول هي مصر وتونس وتركيا.

وأضافت العرفي أن هذه الادونات مخصصة لتسهيل إجراءات عودة العالقين، لافتة إلى أن هذه المبالغ تشمل إجراءات التحليل والحجر والإعاشة.

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