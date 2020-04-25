تعرف على ضوابط أبحاث كورونا في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية ضرورة التزام الأطباء والباحثين ذوي الاهتمام بتفشي وباء «كورونا» بضوابط السلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية عند التعامل مع المرضى أو حالات الاشتباه، وضرورة الحصول على الموافقة الأخلاقية قبل الانخراط في أي نشاط.

وألزم بيان صادر عن اللجنة كلا من الأطباء والباحثين بالتقدم «بطلب إلى اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية مع توضيح وبيان بروتوكول البحث أو الدراسة»، و«الحصول على الموافقة المستنيرة من المشاركين (المرضى) قبل الشروع في البحث أو الدراسة». ودعا البيان إلى «المحافظة على خصوصية المشاركين وسرية المعلومات»، و«التخلص الآمن للعينات أو الحفظ في مستودعات آمنة».

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