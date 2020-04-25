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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 25 أبريل 2020

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 25 أبريل 2020، الساعة 11:00 القيم الآتية:

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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