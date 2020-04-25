تقرير يوناني: أولمبياكوس مهدد بعقوبات صارمة بسبب التلاعب

وقالت إذاعة سبورت إف إم اليونانية، أن مالك أولمبياكوس إيفانجيلوس ماريناكيس، ونظيره في أتروميتوس جيورجيوس سبانوس، بجانب المدرب البرتغالي السابق لأتروميتوس ريكاردو سا بينتو، بجانب 12 شخصا آخر، متهمون في تلك القضية.

وكشف التقرير أن الناديين والأشخاص متهمين بالتلاعب في المباريات لأغراض المراهنات.

المباراة ذات الشأن جرت بين الناديين في فبراير 2015، وفاز فيها أولمبياكوس 2-1.

وتتهم لجنة الأخلاق في الاتحاد اليوناني كل من رئيس ونائب رئيس الاتحاد السابقين، و3 مسؤولين بالاتحاد، بجانب 6 حكام سابقين، والمدير التقني لأتروميتوس.

وفي حال تم إدانة أي من الأشخاص، سيتم إيقافهم عن مزاولة أي نشاط خاص بكرة القدم، ما يعني أن ماريناكيس لن يضطر فقط لترك ملكية أولمبياكوس، بل أيضا نادي نوتينجام فورست في إنجلترا.

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