زياش: منح الدوري لـ ألكمار؟ بالطبع هراء

وتصدر أياكس ترتيب البطولة، التي ألغيت يوم الجمعة بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا، بفارق الأهداف عن ألكمار قبل 9 جولات من النهاية.

وقال المغربي في حواره مع AD:”ما الكلام الفارغ الذي سمعته؟ نحن على القمة بأية حال. كل هذه القصص بشأن استحقاق ألكمار لأنهم هزمونا مرتين. هل فارق الأهداف الذي نعتد به دائما لا قيمة له الآن؟”.

واستمر الجناح البالغ عمره 27 عاما “هراء بالطبع. كيف فاز بي.إس.في بالدوري في 2007؟ بفارق هدف واحد. كنت أفضل فوزنا باللقب في الملعب، لكن إذا عليك اختيار فريق ليكون البطل، فهو أياكس بالنسبة لي”.

ومع انتهاء موسم أياكس تنتهي رحلة زياش مع الفريق بعدما أتم اللاعب انتقاله إلى تشيلسي بداية من الموسم المقبل.

وشارك زياش في 35 مباراة بالموسم الحالي مع أياكس وسجل 8 أهداف وأرسل 21 تمريرة حاسمة.

وانتقل اللاعب المولود في هولندا إلى تشيلسي مقابل 40 مليون يورو.

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