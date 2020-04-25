مباراة لا نمل منها – كلاسيكو 2017.. هل يمكنك التقاط أنفاسك أثناء مشاهدة تلك المواجهة؟

هناك مباريات لا نمل منها أبدا، يمكننا أن نشاهدها كاملة إن رأينا إعادة لها، وتلقائيا قد نذهب إلى موقع يوتيوب لمشاهدة ملخصا من 20 دقيقة مرة أو مرتين لها.

في هذه السلسلة يرصد لكم FilGoal.com عددا من المباريات التي لا نمل منها، سواء باختيارنا أو باختياركم.

ربما قد يكره ريال مدريد تلك المباراة، ربما يتجاهلونها خاصة وأنهم توجوا بلقب الدوري في نهاية المطاف، لكن جماهير برشلونة وعشاق ليونيل ميسي؟ لهم رأي مختلف تماما.

لم تكن مباريات الكلاسيكو بتلك التكافؤ منذ فترة طويلة قبل تلك المواجهة، دائما هناك كفة مرجحة قبل الأخرى في الأعوام الأخيرة كانت هناك إرهاصات تمنحنا لمحات عن حال المواجهة، لكن في 2016-2017 كان للفريقين رأي آخر.

الكلاسيكو لم يخذل عشاقه قط فيما يخص المشاحنات والخلافات والندية الكبيرة، لكن تلك المباراة كانت واحدة مما يمكن وصفه بالمباريات الكلاسيكية بين ريال مدريد وبرشلونة.

ريال مدريد كان على بعد 3 نقاط في الصدارة عن برشلونة كما أن لديهم مباراة مؤجلة، والانتصار ضد برشلونة يعني أن طريقهم بات أقصر نحو اللقب الذي غاب منذ عام 2012.

لنسرد معا قصة تلك المباراة دون التطرق إلى تفاصيل مجرياتها، حتى لا نحرق عليكم أي لحظات ترغبون في استعادة ذكرياتها أو لحظات خاصة بالنسبة لكم.

مجلة FourFourTwo البريطانية اختارت تلك المباراة كخامس أفضل مباراة في العقد الماضي، وربما من ضمن أفضل المباريات في تاريخ الفريقين وما أكثر تلك النوعية بينهما.

ميسي ورونالدو

اثنان من أفضل اللاعبين في العالم يتواجهان على ملعب سانتياجو بيرنابيو، نعم الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة من أكبر أندية العالم، لكن ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، لفترة بدأت من 2007 ولـ10 سنوات حتى موعد ذلك اللقاء كانا على قمة العالم يتنافسان فيما بينهما على جائزة الأفضل.

مشاكل في برشلونة

برشلونة دخل ذلك اللقاء وكأنه أقرب لما يشبه الكارثة، لويس إنريكي أعلن قبلها رحيله عن النادي كان ذلك بداية من شهر مارس، فقط بعد الخسارة من باريس سان جيرمان برباعية نظيفة، لكن النادي عاد بعدها للفوز بنتيجة 6-1 في لقاء تاريخي. في الشهر التالي لم يسجل الفريق أي هدف ضد يوفنتوس في المباراة التي تلت سان جيرمان.

برشلونة واجه مالاجا وخسر بثنائية نظيفة، ثم بعدها يوفنتوس وخسر بثلاثية نظيفة، ثم فاز بنتيجة 3-2 ضد ريال سوسيداد.

لكي تصبح الأمور أصعب، طُرد نيمار في مباراة مالاجا، وبعدها لم يلعب أي مباراة كلاسيكو في حياته لأنه في الصيف التالي انضم إلى سان جيرمان.

لذا نظريا، على بعد 6 نقاط، ثم توديع دوري الأبطال دون تسجيل هدف حتى، وفي غضون 6 أسابيع لن يكون لدى الفريق مدرب. ليست حالة جيدة تدخل بها مباراة الكلاسيكو.

ماذا عن ريال مدريد؟

ريال مدريد كان يمر بواحد من أفضل مواسمه مع زين الدين زيدان، بطل كأس العالم للأندية وحامل لقب دوري الأبطال ويقدم مستوى جيدا للغاية في البطولة وقاتل ضد بايرن ميونيخ ببراعة شديدة ليصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال لسابع موسم على التوالي.

زين الدين زيدان بعدما نجح في الاختبار الأول حينما أتى كمدرب طوارئ في 2015-2016، في الموسم التالي كان يمر بأفضل حالة فنية لفريقه، كان يمتلك خيارات رائعة على مقاعد البدلاء لدرجة أنه لم يكن يشرك كريستيانو رونالدو في أي مباراة خارج ملعبه خلال شهر أبريل وبداية مايو، 4 مباريات.

في تلك المباريات الأربعة التي غاب عنها رونالدو، ريال مدريد سجل 17 هدفا وفاز بها جميعا.

كيف يمكننا أن نصف المباراة؟

بدأت مثلما انتهت، سرعة رائعة لا مثيل لها، وعدد كبير من الأهداف، بطاقات ملونة من الحكم، فرص مهدرة، ولحظات رائعة من نجوم الفريقين.

البعض انتقد التحكيم عقب المباراة، وأثير الكثير من الجدل، هل كانت هناك ركلة جزاء؟ هل كانت بطاقة حمراء مستحقة؟

صحيفة “أس” الإسبانية كتبت عقب المباراة: “برشلونة على قمة جدول الترتيب وريال مدريد يحك رأسه ويتسأل كيف حدث ذلك؟”.

“حدثت الكثير من الأشياء الجيدة هذا الموسم، والكثير من الأشياء السيئة وأشياء أخرى لا يمكنني تذكرها حتى”. -لويس إنريكي.

“هذه الأشياء تحدث، وقد حدثت بالفعل، ولن يغير ما حدث ما نفعله، سنفكر بإيجابية حتى النهاية”. زين الدين زيدان.

لا تقلقوا لن نفسد عليكم متعة المشاهدة لن تحدث عن تفاصيل المباراة نفسها.

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