عضو بالكونجرس يشكر مصر على مساعداتها الطبية للشعب الأمريكي

نشر عضو الكونجرس الأمريكي جيفري لين فورتنبيري، الممثل الأمريكي لمنطقة الكونجرس الأولى في نبراسكا، وعضو في الحزب الجمهوري، وهو العميد الحالي لوفد الكونجرس في ولاية نبراسكا، تسجيل فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يشكر فيه الدولة المصرية على مساندتها للولايات المتحدة الأمريكية بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والتي قامت بإرسال مساعدات طبية للمساهمة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد فيها، والتي ضمت معدات طبية وبدلاً واقية.

وتضمن فيديو عضو الكونجرس التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين، ومدى تقديره لهذه المساعدات التي تعكس كرم وأصالة الشعب المصري العظيم.

يذكر أن عضو الكونجرس جيفري لين فورتنبيري، قد اجتمع مع وفد الحوار المصري الأمريكي لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في آخر جولة له بنيويورك واشنطن، في الفترة من ١ إلى ٦ مارس ٢٠٢٠، وتأتي الزيارة في إطار اهتمام منتدى حوار الثقافات بالهيئة بالهيئة القبطيَّة الإنجيليَّة للخدمات الاجتماعية بالحوار الدوليّ والدبلوماسية الشعبية.

وقد ضم الوفد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وسيد الشريف، وكيل أول البرلمان، ورئيس نقابة الأشراف، والنائب الدكتور عماد جاد، والنائبة الأستاذة داليا يوسف، والنائبة نادية هنري، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ومحمود القط، عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب، وسميرة لوقا، مدير أول منتدى الحوار بالهيئة الإنجيلية.

وكان أبرز الحوارات مع عضو الكونجرس جيفري لين فورتنبيري، حول الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل، والعلاقات القوية والتاريخية بين البلدين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا