انتهاء تمرد داخل سجن في الأرجنتين على خلفية إصابة حارس بـ كورونا

بوينس آيرس-العنوان

أنهى عشرات المعتقلين في سجن بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس تمردهم الذي بدأ الجمعة على خلفية تأكّد إصابة أحد الحراس في المنشأة بفيروس كورونا المستجد، ووافقوا على التحاور مع السلطات، وفق ما أفادت وسائل إعلام محليّة.

واستمر التمرد تسع ساعات في السجن الذي يأوي نحو 2200 معتقل، ولم تعلن السلطات تسجيل إصابات.

وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر في وزارة العدل، ان ممثلين للسجناء وافقوا على مناقشة مخاوفهم مع السلطات.

ونشرت قوات الأمن في محيط سجن فيلا ديفوتو، ونجحت مجموعة من المحتجزين في الصعود إلى سطح السجن ورمي مقذوفات على الفريق الأمني الذي كان يحاول احتواء أعمال الشغب.

وطالب السجناء بحضور قاض للاستماع إليهم وباتخاذ إجراءات صحية عاجلة بعدما تأكدت إصابة أحد المشرفين على السجن بكوفيد-19.

واندلعت أعمال شغب مماثلة في سجون أخرى الأسبوع الماضي، بينها فلورنسيو فاريلا في منطقة بوينس آيرس حيث توفّي سجين وأصيب 20.

وفرضت الأرجنتين إجراءات حجر منذ 20 مارس وسجّلت أكثر من 3400 إصابة بفيروس كورونا و167 وفاة.

وأصدرت محكمة النقض الفدرالية مؤخرا حكما يؤكد ضرورة “إخلاء السجون وإطلاق أكبر عدد ممكن من السجناء قبل أن يتسبب وباء كورونا بمجزرة”.

المصدر-وكالات