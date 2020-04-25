المجلس الأعلى لقبائل العجيلات يفوض الدكتور سيف الإسلام لقيادة ليبيا في المرحلة المقبلة

ايوان ليبيا -أوج :

أعلن رئيس المجلس الأعلى لقبائل العجيلات، على مصباح الشريفي، تفويض المجلس للدكتور سيف الإسلام معمر القذافي لقيادة المرحلة المقبلة للوصول بالوطن إلى بر الأمان، ومواجهة قوى الشر والتطرف والإرهاب والتدخل الأجنبي في هذه المرحلة من تاريخ ليبيا.

وقال المجلس في بيان له، طالعته “أوج”: “أصدرنا عدة بيانات للوقوف مع المؤسسة العسكرية والأمنية والقضائية ولم نفوض شخصا بعينه، ولكن بعد هذا التسابق على السلطة والزعامة في ليبيا فإننا نفوض الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي لقيادة المرحلة القادمة للوصول بالوطن إلى بر الأمان، والوقوف معا لمواجهة قوى الشر والتطرف والإرهاب والتدخل الأجنبي في هذه المرحلة من تاريخ ليبيا حتى تقوم الانتخابات الرئاسية برعاية الاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية المحايدة والتي لم تشارك في دمار ليبيا مثل الأمم المتحدة وغيرها”.

وأكد أن الشعب الليبي قال كلمته في عام 2011م حين خرج في مسيرات مليونية ضد الإرهاب والتطرف والعنف والتدخل الخارجي وقدم آلاف الشهداء دفاعا عن الوطن وما زال يقدم إلى يومنا هذا.

وأضاف: “المجلس الأعلى لقبائل العجيلات يتابع الوضع السياسي والأمني والاجتماعي وما وصل إليه الوضع السياسي الداخلي والخارجي في الشأن الليبي في ربوع ليبيا الحبيبة لمدة التسع سنوات، سنوات العذاب التي عاشها ويعيشها الشعب الليبي من انقسام سياسي وعسكري وانتشار الجريمة والفساد الإداري في المؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وكل المؤسسات العامة والخاصة والتدخل العسكري التركي المباشر في الشأن الليبي”.

واستكمل: “نؤكد أن تأييدنا القوات المسلحة للحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها والتصدي لكل صور التطرف والعنف، أنه لا مكان للإرهاب والتدخل الخارجي”، وشدد المجلس على أن أي بيانات تصدر من خارج المجلس الاجتماعي لقبائل العجيلات فهي لا تمثل إلا رأي صاحبها.

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