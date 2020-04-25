بودكاست على الخط – ما الذي يُكتب في عقود اللاعبين.. طلب رونالدينيو الغريب ومنع السفر للفضاء

يصحبكم في رحلة من خلال حلقات بودكاست “على الخط” ستكون مختلفة تماما، تناقش العديد من الأمور التي تشغل بالكم، مثل ما الذي يدور بين النادي واللاعب أثناء التعاقد؟ كيف يرى الحكام اللاعبين وكيف يتعاملون معهم؟ ما أهمية الإحصائيات في كرة القدم؟ وغيرها من الأمور.

ما الذي يدور حينما يتعاقد اللاعب على البنود الشخصية مع ناديه؟ هل سمعت يوما عن ناد وضع بندا في عقد لاعبه يمنعه من السفر إلى الفضاء؟ أو لاعب طلب وضع 50 بندا مختلفا لتجديد عقده مع نوتينجهام فورست؟

إليكم كواليس ما يحدث في التعاقد على البنود الشخصية بين النادي واللاعب في الحلقة الأولى من “على الخط”.

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