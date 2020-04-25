روسيا تدافع عن منظمة الصحة العالمية وسط انتقادات أمريكية للمنظمة

دافع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف ، عن منظمة الصحة العالمية ، وأشاد بدورها كهيئة تنسيقية في قضايا الرعاية الصحية الدولية.

وقال لافروف في حديث تليفزيوني اليوم، السبت، نقلت عنه قناة روسيا اليوم: “أعتقد أن منظمة الصحة العالمية ، الملزمة بموجب ميثاقها بالعمل كهيئة رائدة ومنسقة في القضايا الصحية، تنجح بشكل كامل في تنفيذ هذا الدور”.

وأضاف لافروف، أنه لا ينبغي للمرء أن ينسى أن منظمة الصحة العالمية هي منظمة يتم تحديد وتنفيذ أنشطتها من قبل الدول الأعضاء فيها.

وأشار لافروف، إلى أنه “حتى وقت قريب، لم تجد هذه الدول أي مآخذ على المنظمة أو شكاوى أو ملاحظات”.

وكان لافروف قد دعا المجتمع الدولي للتركيز على مكافحة تفشي فيروس كورونا، بدلا من مسألة تعليق الولايات المتحدة تمويلها ل منظمة الصحة العالمية . وذكر لافروف: ” أمريكا هي المساهم الرئيسي في ميزانية منظمة الصحة العالمية ، لذلك إذا أخذنا أرقاما نسبية، فإننا نجد أن الأمريكيين يشكلون غالبية الخبراء الذين يحددون أنشطة أمانة منظمة الصحة العالمية ، بما في ذلك في المناصب العليا، ولدي شكوك قوية بأن هؤلاء الأمريكيين يعملون في عزلة تامة عن حكومتهم”. وتأتي تصريحات لافروف على خلفية الانتقادات التي تواجهها المنظمة الأممية، إذ قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية بسبب سوء إدارة المنظمة لأزمة تفشي فيروس كورونا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن ترامب، أن بلاده ستنهي إسهاماتها في ميزانية المنظمة، مشيرا إلى أن هناك أرواحا تُفقد بسب سوء إدارة المنظمة للأزمة الصحية الخاصة بفيروس كورونا وتصديقها الزائد عن الحد للمعلومات الواردة من الصين، التي انتقل فيها المرض لأول مرة من حيوانات إلى البشر. وقال ترامب، إن أخطاء المنظمة سمحت بتفشي الفيروس، ويتطور الأمر إلى جائحة أصابت ملايين الأشخاص حول العالم، وتسببت في وفاة قرابة 200 ألف شخص جراء مرض (كوفيد – 19) الذي يسببه فيروس كورونا.

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