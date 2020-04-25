ارتفاع عدد المصابين بعدوى كورونا في ألمانيا إلى 154100 والوفيات 5622

ارتفعت أعداد الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في ألمانيا في حصيلة ما بعد ظهر اليوم، السبت، إلى أكثر من 154100 إصابة، بينما كان العدد أمس في نفس التوقيت (الرابعة والربع بعد الظهر) أكثر من 151700 إصابة بالعدوى.

كما بلغ عدد الوفيات بسبب كورونا اليوم ما لا يقل عن 5622 حالة وفاة (كان العدد أمس في نفس التوقيت المذكور 5407).

جاء ذلك في حصيلة تقوم بها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) تراعي فيها أحدث بيانات تصدرها الولايات الألمانية للإصابات داخلها.

وبقيت معدلات نقل العدوى وفقا لتقديرات معهد روبرت كوخ لأبحاث الأمراض المعدية في برلين عند 9ر أي أن كل مريض لا ينقل الإصابة إلا إلى أقل من شخص واحد آخر تقريبا، وأوضح المعهد أن معدلات الإصابة بهذا تتراجع نسبيا.

وأشار المعهد إلى أن حوالي 109800 شخص تم شفاؤهم من الإصابة وتجاوزوا المرض. ويشير الخبراء، إلى أن في ألمانيا كغيرها من الدول رقما خفيا للإصابات أعلى من الأرقام المعلنة. كما سجلت ولاية بافاريا أعلى معدلات الإصابة بالعدوى بين الولايات الألمانية، حيث وصل عدد الحالات المسجلة رسميا بها إلى أكثر من 40900 وما لا يقل عن 1584 حالة وفاة، تليها ولاية شمال الراين ويستفاليا بأكثر من 31400 عدوى و1084 حالة وفاة ثم ولاية بادن فورتمبيرج بأكثر من 30300 عدوى وما لا يقل عن 1203 حالة وفاة.

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