الشيخ السديس لـبوابة الأهرام: نحترم الإجراءات الصحية وتطبيقها كما يريد المختصون قبل دخول المسجد الحرام

أشاد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام و المسجد النبوي ، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، بالإجراءات الصحية الوقائية التي تتبعها الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة داخل المسجد الحرام .

وقال في حديث خاص لـ”بوابة الأهرام”: أتابع كافة الإجراءات الطبية مع المسئول عن تطبيق تلك الإجراءات، ومع جميع الأئمة والمؤذنين، ورجال الأمن ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، والتي تتضمن قياس درجات الحرارة لجميع الأشخاص الذين يرغبون الدخول إلى البيت العتيق، وقيامهم بعمليات التعقيم.

وشكر الرئيس العام لشئون المسجد الحرام و المسجد النبوي جميع العاملين في القطاع الصحي داخل المسجد الحرام على جهودهم، وما يقومون به من أعمال وإجراءات صحية على الجميع قبل دخولهم للمسجد الحرام.

واعتبر الشيخ السديس الإجراءات التي تقدمها الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة احترافية، وتتم بطريقة منظمة وسريعة، ولا تقبل الخلل، وذلك لضمان سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام .

كما طالب الرئيس العام جميع زوار وقاصدي البيت العتيق، باحترام جميع الإجراءات الصحية، والتعاون مع المختصين الصحيين لضمان سلامة الجميع. واختتم الشيخ عبدالرحمن السديس حديثه، بالدعاء لجميع العاملين في القطاع الصحي ولرجال الأمن ولقيادة هذه البلاد المباركة وللأمة الإسلامية.

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