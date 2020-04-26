كريم حافظ: قاسم باشا استفسروا مني عن مصطفى محمد.. والأهلي فاوضني سابقا

وقال كريم حافظ: “أثناء تواجدي مع قاسم باشا، استفسر مني النادي عن مصطفى محمد”.

وأضاف في تصريحاته عبر قناة TEN “استفسار قاسم باشا عن مصطفى محمد كان قبل بطولة أمم إفريقيا للشباب”.

وتابع “حدثت عنه بشكل جيد جدا لأنه لاعب رائع، ولكن في النهاية وبعد البطولة أعتقد إن الزمالك رفض، أو ربما قاسم باشا لم يتعاموا بشكل جدي”.

ولعب كريم حافظ في صفوف قاسم باشا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في 2019.

وتطرق كريم حافظ للحديث عن كواليس مفاوضات سابقة له مع الأهلي، قائلا: “منذ حوالي سنة ونصف أثناء تواجدي في في فرنسا كانت هناك مفاوضات من الأهلي، ولكنني كنت أرفض العودة في مصر”.

وأكمل حديثه قائلا: “سيد معوض أثناء تواجده في الجهاز الفني للأهلي، تحدث معي وأخبرته بأنه بالتأكيد أي لاعب يتمنى اللعب في الأهلي”.

وأشار “لعبت في صفوف الأهلي لمدة 6 سنوات. تواجدت في النادي منذ عمر التاسعة وحتى الـ 14 قبل أن انتقل لأكاديمية وادي دجلة”.

وأردف “لكنني لم أرغب في العودة لـ مصر. رغبتي الأولى كانت الاستمرار في أوروبا”.

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