حكم نهائي كأس العالم 1990: كان بإمكاني طرد مارادونا قبل بداية المباراة

كوديسال أصبح أول حكم في تاريخ كأس العالم يُشهر بطاقة حمراء في المباراة النهائية، عندما طرد كل من بيدرو مونزون وجوستافو ديزوتي من الأرجنتين.

كوديسال قال عن مارادونا لشبكة ‘Tirando Paredes’ الأوروجويانية: “كان بإمكاني طرد مارادونا قبل بداية المباراة بتهمة إهانة النشيد الوطني، لكنني تفهمت وأدارت الوضع”.

وأكمل “حتى عندما طردت مونزون قال لي مارادونا أنني لص وأن فيفا دفع لي لتفوز ألمانيا”.

وأضاف “رأيت مارادونا يقوم ببعض الأشياء الرائعة على أرض الملعب ورأيت أيضا ركبته قد تضخمت بسبب تدخل قوي”.

وواصل “كلاعب كان الأفضل ولكن كشخص كان مزعجا وأحد أسوأ من عرفته في حياتي”.

وأتم عن ضربة الجزاء التي تسببت في هدف اللقاء الوحيد “ليست محل نقاش، هناك حالتين، لقد راقب سينسني مدافع الأرجنتين رودي فولر بأصعب طريقة ممكنة، وكان من المستحيل تقريبا تفادي الالتحام بقدمه اليمنى، ومن ثم دفعه بيده عند منطقة الخصر”.

ألمانيا حققت لقب كأس العالم للمرة الثالثة حينها على الأراضي الإيطالية وردت على خسارة نسخة 1986 أمام الأرجنتين.

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