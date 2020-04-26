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مارادونا: عودة كرة القدم ستكون أشبه بمقابلة حبيبتك

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

مارادونا يشغل حاليا منصب المدير الفني لفريق خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني، ومُجبر على البقاء في منزله كحال أغلب قاطني الكرة الأرضية.

وصرّح بطل العالم 86: “عند عودة كرة القدم لن يكون الاقتصاد على حالته، سيتوجب على القادة العمل بقوة لإعادة استقرار الأوضاع”.

وأضاف عبر صحيفة El Dia الأرجنتينية: “لحسن الحظ نمتلك أعظم المسؤولين في الاتحاد الأرجنتيني، لا أشك في اتخاذهم أفضل القرارات”.

ودافع مارادونا بقوة عن البرازيلي رونالدينيو الذي يواجه مشاكل قضائية في باراجواي: “رونالدينيو ليس مجرما، وإنما ذهب للعمل فقط في دولة مجاورة. إنه صديقي، أدعمه حتى الموت”.

وتحوّل للحديث عن روتينه في الحجر الصحي: “أتحدث إلى لاعبي فريقي يوميا لمعرفة أحوالهم، التكنولوجيا عنصر محوري حتى لا يفقد اللاعبون لياقتهم”.

وأكمل: “نعيش موقفا نادرا في الأرجنتين والعالم أجمع، أود العودة للعمل مع الفتية في أسرع وقتٍ ممكن، أفتقد رائحة العشب”.

وواصل: “جماهير خيمناسيا تذكرني بشغب جماهير نابولي وانتمائهم لفريقها”.

وأتم: “أول مباراة بعد عودة النشاط في حضور الجمهور ستكون أشبه بمقابلتك حبيبتك بعد إجازة طويلة، وسيحدث ذلك قريبا”.

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عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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