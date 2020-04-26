نصائح غذائية للوقاية من كورونا

ايوان ليبيا – وكالات :

قدم المركز الوطني لمكافحة الأمراض ثلاث نصائح غذائية للبالغين تهدف إلى وقايتهم وتجنيبهم الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وتتمثل النصائح في تناول الدهون غير المشبعة مثل الأسماك، الأفكادو، المكسرات، زيت الزيتون، والذرة في حين تنهى البالغين عن تناول الدهون المشبعة مثل اللحوم الدهنية، الزبدة، زيت جوز الهند، الجبن والسمن، أو الدهون المتحولة المنتجة صناعيًّا مثل الأغذية المصنعة، الوجبات السريعة، الأطعمة الخفيفة بين الوجبات، الأطعمة المقلية، البيتزا المجمدة، الفطائر، الكعك، البسكويت، والسمن النباتي الصناعي.

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