أنباء عن اشتباكات بين ثوار طرابلس و قوة الردع الخاصة

اندلعت فجر اليوم الأحد، اشتباكات متقطعة بين مجموعة من قوة الردع الخاصة ومجموعة أخرى من كتيبة ثوار طرابلس، في حي زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس.

وعلمت “NEWS 218″، من مصدر مطلع، أن سبب الاشتباكات، التي استُعملت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، يرجع إلى إلقاء قوة الردع الخاصة القبض على أحد الأشخاص المعروفين داخل كتيبة ثوار طرابلس من دون إيضاح دوافع الاعتقال.

وذكر مصدر آخر لـ”NEWS 218″، أن تحرّك قوة الردع الخاصة ضد كتيبة ثوار طرابلس جاء بأمر من وزير الداخلية في الوفاق فتحي بشاغا الذي ما يزال على خلاف كبير مع كتيبة ثوار طرابلس وكتيبة النواصي.

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