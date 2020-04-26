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أنباء عن اشتباكات بين ثوار طرابلس و قوة الردع الخاصة

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

اندلعت فجر اليوم الأحد، اشتباكات متقطعة بين مجموعة من قوة الردع الخاصة ومجموعة أخرى من كتيبة ثوار طرابلس، في حي زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس.

وعلمت “NEWS 218″، من مصدر مطلع، أن سبب الاشتباكات، التي استُعملت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، يرجع إلى إلقاء قوة الردع الخاصة القبض على أحد الأشخاص المعروفين داخل كتيبة ثوار طرابلس من دون إيضاح دوافع الاعتقال.

وذكر مصدر آخر لـ”NEWS 218″، أن تحرّك قوة الردع الخاصة ضد كتيبة ثوار طرابلس جاء بأمر من وزير الداخلية في الوفاق فتحي بشاغا الذي ما يزال على خلاف كبير مع كتيبة ثوار طرابلس وكتيبة النواصي.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • سموا الأشياء بمسمياتها الحقيقية… اللي موجودين في طرابلس حالياً مليشيات وعصابات مسلحة… مش كتائب… لأن مصطلح كتائب يعني انضباط وتراتبية وقيافة وضبط وربط ومحاسبة… وهالمليشيات ما لامة إلا الساقطين والمخانب وقليلين الأصل والمصيع والمجرمين والصعاليك وفروخ الحرام والبغولة… وحتى مناظرهم تزهق الكبد… مشفشفين ومصننين وكنيرات وشباشب صبع وشورتات وحفايا… أشكال ودك ما تدفل في الوطا وهما قدامك.

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