صحيفة الحزب الحاكم في كوريا الشمالية تسخر من خبر وفاة كيم وتنشر أنشطة الزعيم الميت

تباينت الأنباء والتصريحات بشأن وفاة الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونج أون ، بعد غيابه عن حدث سنوي يمثل عطلة وطنية حيث ظهر في المرة الأخيرة في 11 أبريل الجاري عندما ترأس اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم.

وأقدمت صحيفة “رودونج سينمونر” وهى صحيفة رسمية تابعة للحزب الحاكم في كوريا الشمالية ، بالرد بطريقة ساخرة على الأنباء المنتشرة التي تفيد بوفاة الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون، وفقا لسبوتنيك.

وبعنوان “نشاطات الزعيم الميت” نشرت الصحيفة تفاصيل حياة الزعيم الكوري ليوم الأخج الموافق في 26 أبريل، حيث كشفت أنه قام بجولة ميدانية شكر فيها العمال الذي قام بإنهاء مشروع بناء مدينة سامزيون.

كما أشارت الصحيفة أن الزعيم الكوري يعمل وفقا لجدول أعمال يومي تنظمه أخته للقاء المسئولين عن الأقاليم وأصحاب النقابات ومسئولين عن الحزب الحاكم في الأقاليم.

وفي وقت سابق، زعمت نائبة مدير شبكة التلفزيون الفضائية ” HKSTV” والتي مقرها هونج كونج، تشينج فنج، وفاة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على صفحتها على شبكة “ويبو”.

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