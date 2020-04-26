ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 160 حالة في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغرب ية اليوم الأحد تسجيل حالة وفاة جديدة ب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى160 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى تسجيل 150 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 4047 حالة.

ولفتت إلى شفاء 20 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 557 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 22425 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغرب ية بكل وطنية ومسئولية.

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