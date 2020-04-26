ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفغانستان إلى 1531

ارتفعت الحالات المؤكدة لفيروس كورونا في أفغانستان إلى 1531 اليوم الأحد، على الرغم من العدد القليل من العينات، التي تختبرها الحكومة، طبقا لما ذكرته قناة “طلوع نيوز” التليفزيونية الأفغانية اليوم.

وأشارت المعلومات، التي نقلتها وزارة الصحة العامة لوسائل الإعلام إلى أنه تم اختبار 242 عينة من 15 إقليما في الساعات الـ24 الماضية وكانت 68 حالة إيجابية.

وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة في الساعات الـ24 الماضية- اثنتان في إقليم غزني وأخرى في إقليم هيرات، حسب الوزارة.

وبلغ عدد المتعافين في البلاد 207 .

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