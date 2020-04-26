وصول سفينة شحن من صفاقس إلى ميناء طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن المكتب الإعلامي بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق اليوم الأحد وصول أول سفينة شحن إلى ميناء طرابلس البحري قادمة مباشرة من ميناء صفاقس التونسي، على متنها 134 حاوية بضائع.

ويأتي تشغيل هذا الخط لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدولتين وتسهيل تدفق البضائع والسلع بين ميناءي صفاقس وطرابلس حيث تم التنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتجارة في كل من ليبيا وتونس من خلال غرفة التجارة المشتركة، وبين مصلحتي الموانئ والنقل البحري في البلدين

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