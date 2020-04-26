تقرير: بديلا لإبراهيموفيتش.. ميلان يعيد اهتمامه بضم يوفيتش

وكان يوفيتش أحد اللاعبين الذي استفسر ميلان عن إمكانية ضمهم الصيف الماضي.

ووفقا لموقع “كالتشيو ميركاتو” يوجد اهتمام قوي من مسؤولي ميلان لضم يوفيتش كبديل محتمل لزلاتان إبراهيموفيتش.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد سيفكر جديا في العرض رغم ضم المهاجم الصربي مقابل 60 مليون يورو في الصيف الماضي، لكنه لم يحجز مقعده في تشكيل الفريق الملكي.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد يبحث خروج اللاعب على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء.

وكشف التقرير أن العقبة الآن هي موافقة يوفيتش على تخفيض راتبه الصافي والذي يبلغ 5 ملايين يورو في الموسم.

وسبق ليوفيتش اللعب بجوار آنتي ريبيتش لاعب ميلان الحالي في فريق إنتراخت فرانكفورت، وسجل 36 هدفا في موسمين.

وخاض يوفيتش 24 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم أغلبهم بعد نزوله من على مقاعد البدلاء، ونجح في تسجيل هدفين وصنع هدفا واحدا.

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