كوستا: كونتي ليس من مدربي القمة.. إذا درب ريال مدريد لن يستمر لموسم

ونجح كوستا في التتويج بالدوري الإنجليزي تحت قيادة كونتي عام 2017 مع تشيلسي.

ورغم ذلك انهارت العلاقة بين الثنائي عندما أبلغ كونتي، كوستا في رسالة نصية أنه لم يعد بحاجة إلى خدماته في الفريق.

وقال كوستا في تصريحات لشبكة ESPN: “لا أحمل مشاعر قاسية تجاه كونتي، لكني لست من أنصار منهجه المريب جدا”.

وأضاف كوستا “كانت لدي أنا وكونتي بعض المشاكل خارج الملعب بالفعل، لكن أعتقد أنه مدير فني جيد فليست لدي مشاعر قاسية ضده”.

وتابع المهاجم الإسباني “لكن لا أرى أنه من مدربي القمة، وليكن كذلك فهو بحاجة إلى تغيير الجانب الإنساني خلال إدارته”.

وشدد كوستا “هو مريب للغاية، فعلى سبيل المثال، إذا درب ريال مدريد فلن يستمر لمدة موسم أبدا”.

وكان كونتي قريبا من قيادة ريال مدريد بعد إقالة جولين لوبيتيجي منذ عامين.

وارتبط اسم كوستا المنضم إلى أتليتكو مدريد في يناير 2018، بالدوري الإيطالي الفترة الأخيرة بما فيهم نادي إنتر الذي يدربه أنطونيو كونتي.

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