عمال قطاع الملابس في بنجلاديش يتظاهرون للمطالبة بأجورهم المتأخرة

أعلنت الشرطة في بنجلاديش أن الآلاف شاركوا في تظاهرة اليوم الأحد للمطالبة بأجورهم المتأخرة، وذلك بعدما استأنفت بعض المصانع العمل بصورة محدودة وسط استمرار الإغلاق العام لاحتواء انتشار فيروس كورونا .

وقال صديق الرحمن، وهو مسئول محلي في الشرطة الصناعية، إن عمال ما لا يقل عن عشرة مصانع أقاموا حواجز على طريق سريع رئيسي بالقرب من دكا، وطالبوا بأجور شهر مارس التي لم يحصلوا عليها.

وكشف عن أن عمال 286 مصنعا على الأقل من بين 2072 مصنعا في منطقة جازيبور القريبة من العاصمة لم يحصلوا على رواتبهم، مضيفا أن الشرطة تحاول التصرف مع المتظاهرين.

وأوضحت مصادر أن احتجاجات خرجت في مناطق أخرى.

وأعلنت رابطة ملاك المصانع، التي سبق أن أعلنت أن معظم العمال حصلوا على رواتب مارس، أن العمل عاد في المئات من المصانع تماشيا مع قرار حكومي بهذا الشأن. وفرضت بنجلادش، ثاني أكبر منتج للملابس في العالم بعد الصين، إغلاقا في أواخر مارس وسط انتشار فيروس كورونا ، الذي أصاب نحو 5500 شخص وأودى بحياة145 شخصا. ويعمل أكثر من أربعة ملايين عامل في أربعة آلاف مصنع في بنجلاديش . وتصل إيرادات هذه المصانع إلى ما يقرب من 34 مليار دولار سنويا من تصدير الملابس، وخاصة إلى أوروبا وأمريكا.

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