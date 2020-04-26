4 وفيات و24 إصابة جديدة بكورونا فى السودان..وإغلاق كامل لمدينة الفاشر

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية السودان ية اليوم الأحد عن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، إلى جانب تسجيل أربع حالات وفاة أخرى.

ونقلت وكالة أنباء السودان (سونا) أنه بذلك يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية ظهوره في السودان إلى 237 إصابة، متضمنة 21 وفاة.

وحسب وزارة الصحة فإن الولايات المتأثرة حتى الآن هي: الخرطوم، نهر النيل، النيل الأبيض، القضارف، وسط دارفور، البحر الأحمر، الجزيرة، سنار، وشرق دارفور.

وقد تماثلت حالة للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 20 حالة.

وحثت وزارة الصحة الاتحادية المواطنين على الالتزام بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

على جانب آخر أصدر اللواء ركن مالك الطيب خوجلي والي ولاية شمال دارفور السودان ية المكلف قرارا يقضي بإغلاق جميع مداخل ومخارج مدينة الفاشر حاضرة الولاية أمام حركة المرور من وإلى محليات الولاية الأخرى اعتبارا من اليوم الأحد. ووفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا) فإن القرار يأتي استنادا لأحكام الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وتوصيات اللجنة التنسيقية العليا لمجابهة انتشار فيروس كورونا . كما نص القرار على إغلاق الميناء البري وجميع الاسواق بالفاشر اعتبارا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد وحتى إشعار آخر. واستثنى القرار العربات التي تحمل السلع الإستراتيجية كالوقود والمواد الغذائية والخضر والفواكه، بموجب تصريح من السلطات المختصة. كما أصدر والي شمال دارفور المكلف قرارا في ذات الخصوص قضى بمنع الإفطارات الرمضانية الجماعية بالساحات والشوارع بجميع محليات الولاية.

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