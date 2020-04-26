1223 حالة جديدة لمصابي “كورونا” و142 حالة شفاء في السعودية

الرياض 26 أبريل 2020 (وال)- سجلت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، حوالي 1223 حالة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وثلاث حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 139، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 142.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية – بحسب وكالة الأنباء السعودية – إن المملكة سجلت 142 حالة تعافي جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء 2357 حالة.

وأضاف المتحدث أن المملكة خففت حظر التجول اليوم الأحد، مع الإبقاء على الحظر الكامل للتجول على مدار الساعة في مدينة مكة وأحياء سبق الإعلان عن عزلها.

وأشار المتحدث إلى أنه سيتم رفع حظر التجول في خارج هذه المناطق، من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الخامسة مساء (من 06:00 إلى 14:00 بتوقيت غرينتش)، ابتداء من اليوم الأحد وحتى 13 مايو. (وال- الرياض) ر ت

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