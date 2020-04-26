تسجيل “183” إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في الكويت

الكويت 26 أبريل 2020 (وال)- أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، تسجيل 183 حالة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3075.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد سجلت الكويت حالة وفاة لمقيم من الجنسية الإيرانية، يبلغ من العمر 57 عامًا، كان يتلقى الرعاية الطبية بالعناية المركزة منذ 24 يومًا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الله السند – في مؤتمر صحفي – إن عدد الحالات المرتبطة بالسفر بلغ 20 حالة، جميعها قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة.

وأضاف السند أن الحالات المخالطة لحالات؛ تأكدت إصابتها بالفيروس بلغ عددها 149 حالة، وأن الحالات المصابة هي قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم البالغ عددهم 14 حالة.

وأوضح السند أن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة بلغ 61 حالة، منها 31 حالة حرجة و30 مستقرة، فيما بلغ العدد الكلي لمجموع الحالات المصابة بمرض كوفيد-19 والتي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 2249 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، شفاء 150 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شُفيت من الإصابة بمرض كوفيد -19 في دولة الكويت 806 حالات. (وال- الكويت) ر ت

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