تجهيز مركز لعلاج مصابي كورونا بمدينة صرمـان

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد انتهاء أعمال تحوير وتجهيز أحد قواطع مستشفى صرمان التعليمي، ليكون مركزًا لاستقبال وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المدينة حيث سيضم المركز الجديد ستة عشر سرير إيواء وأربعة أسرة عناية فائقة.

وكانت وزارة الصحة قد أرسلت خلال الأيام الماضية أجهزة ومعدات طبية لتشغيل المركز شملت، أسرّة وأجهزة تنفس صناعي وشاشات مراقبة العلامات الحيوية للمريض وأجهزة حقن وريدي وأجهزة الصدمة الكهربائية وأجهزة شفط سوائل وعربات لنقل المعدات والمستلزمات.

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