القيادة العامة للجيش تحذر من توثيق التحركات العسكرية

ايوان ليبيا – وكالات :

حذرت إدارة التوجيه المعنوي بغرفة عمليات الكرامة من توثيق التحركات العسكرية وتصوير المواقع موضحة أن هذه العملية قد تؤدي إلى الإضرار بالعسكريين وزملائهم نتيجة استغلالها من قبل من وصفته بـ”العدو”.

ونبهت ادارة التوجيه العسكريين إلى عدم نشر مايتم تصويره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما طالبت ادارة التوجيه النشطاء والمدونين من المؤيدين لـ”القوات المسلحة” بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي على إيقاف مثل هذه التجاوزات؛ سواء بالإبلاغ عنها لحجبها أو عدم تكرار نشرها.

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