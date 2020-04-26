إيطاليا تخفف إجراءات الحظر من 4 مايو.. وغير مرجح حضور الجماهير حتى يناير

وكشف جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا عن تخفيف إجراءات الإغلاق الكامل بعد انتهى المدة المحددة في 4 مايو.

وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية تدخل في حظر شامل بسبب جائحة فيروس كورونا، ووصل عدد حالات الوفاة إلى 26 ألف حالة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي في تصريحات لصحيفة لاريبوبليكا: “نعمل من أجل السماح لكثير من الأعمال في البلاد بإعادة فتح أبوابها في 4 مايو”.

وأضاف كونتي “لا يمكننا تمديد فترة الإغلاق بعد الآن، لأننا سنخاطر بذلك بسحق النسيج الاجتماعي والاقتصادي”.

وشدد كونتي “ستكون هناك مراجعة للقواعد، ولكن هذا لا يعني التخلي التام عنها، لسنا في وضع يسمح لنا بالحرية الكاملة”.

وكشف كونتي “المدارس لن تفتح قبل سبتمبر، ومن المتوقع عدم حضور الجماهير في الملاعب حتى يناير 2021”.

وأشارت التقارير إلى انتظار الاتحاد الإيطالي القرار الأخير من أجل عودة الأندية للتدريبات بعد تخفيف الحظر ووضع خطة لاستئناف مسابقة الدوري من جديد.

وأوضحت تقارير إيطاليا أن هناك مجموعة من الاقتراحات بتأجيل العودة للتدريبات إلى 18 مايو المقبل.

وأتم رئيس وزراء إيطاليا تصريحاته “ندرس الآن تخفيف القيود الحالية الأكثر صرامة، لكن سنلتزم بعدة قواعد”.

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