“إشارات مشجعة” في بريطانيا عشية عودة جونسون للعمل

لندن- العنوان

صدرت في المملكة المتحدة الأحد “إشارات مشجعة” مع تسجيل تراجع كبير في عدد الوفيات جراء كوفيد-19، عشية استئناف رئيس الحكومة بوريس جونسون قيادة حكومته التي تواجه ضغوطا وانتقادات.

عقب شهر من الحجر، ينتظر الرأي العام أن يكشف رئيس الحكومة المحافظ استراتيجيته في التعامل مع الأزمة، بين دعوات لاستئناف النشاط الاقتصادي بأسرع وقت وخشية من ضياع المكاسب التي تحققت حتى الآن في حال تخفيف تدابير الحجر.

وبتسجيلها 20732 وفاة في المستشفيات لمصابين بفيروس كورونا المستجد، تعد بريطانيا إحدى أكثر الدول تأثرا في أوروبا.

وترتفع الحصيلة بإضافة الوفيات في دور المسنين التي تعد بالآلاف وفق ممثلين لهذا القطاع.

لكن تراجعا حادا سجل في الحصيلة الأحد، بإحصاء 413 وفاة إضافية في المستشفيات، وهو الرقم الأدنى منذ نهاية مارس.

وتحدث وزير البيئة جون أوستيس خلال المؤتمر الصحافي اليومي من داونينغ ستريت عن “إشارات مشجّعة”.

وأشار ستيفن بويس، أحد المسؤولين في القطاع الصحي، إلى انخفاض عدد المرضى الذين يتم ايداعهم المستشفيات والعناية المركزة.

مع ذلك، استبعدت الحكومة تخفيف متسرع في التدابير القائمة، خشية ظهور موجة عدوى جديدة. ومساء السبت، عاد جونسون الى دوانينغ ستريت وفق مقربين منه.

ومنذ خروجه من المستشفى في 12 أبريل، يمضي رئيس الحكومة المحافظ البالغ من العمر 55 عاما فترة نقاهة في تشيكرز المقر الريفي لرؤساء الوزراء البريطانيين، بينما يواجه فريقه انتقادات على إدارته لأزمة طويلة الأمد.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب الذي ناب عنه خلال غيابه إن جونسون “في حالة جيدة” و”يتطلع لاستئناف العمل الاثنين”.

أوحت مؤشرات عديدة مثل اتصال رئيس الوزراء المحافظ هاتفيا خلال الأسبوع المنصرم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بأنه سيعود إلى عمله قريبا.

المصدر-وكالات