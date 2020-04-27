ويلشير يروي كيف انتقل إلى أرسنال عن طريق حكم!

وقال ويلشير (28 عاما) في حوار إذاعي لـLockdown Tactics:”كنت ألعب للوتون وكنا نواجه بارنت والحكم كان يبحث عن لاعبين لأرسنال. جاء لوالدي بعد المباراة وقال إنه يريدني. لم يقل حتى هل هي تجربة أداء أم لا. فقط أراد توقيعي لأرسنال”.

وواصل “كان الأمر غريبا لأنه كان مفترضا أن تكون هناك سوق انتقالات ليحدث شيء مثل هذا، سأكون صريحا، لم أرغب في الانتقال. كنت على بعد 15 دقيقة من لوتون، ما الذي يجعلني أذهب للندن كل يوم. كان على والدي إنهاء عمله مبكرا”.

واستمر “والدي لم يضع علي ضغطا في ذلك الوقت. لم أعرف ماذا أفعل. أتذكر الأمر جيدا، كنت في المرآب مع صديقي. والدي أوقف شاحنته الحمراء وقال: هذا آخر يوم وعليك أن تقرر. قلت لصديقي: تبا، سأذهب إلى أرسنال، والباقي تاريخ. الفضل يعود لوالدي لأنه لم يكن لدينا الكثير وأنا صبي، كان يعمل سباكا”.

وأتم “اعتاد إنهاء عمله الساعة الرابعة، ثم نتحرك ويأخذ الطريق ساعة لنصل لندن، على هذا الحال 3 مرات في الأسبوع وعمري 10 أعوام”.

شارك ويلشير مع الفريق الأول لأرسنال في 198 مباراة وسجل 14 هدفا وأرسل 30 تمريرة حاسمة. توج مع الفريق بثلاثة ألقاب.

انتهى مشواره مع المدفعجية في 2018 ليرحل إلى ضاحية أخرى من العاصمة لندن، فيها فريق المطارق، وست هام يونايتد.

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