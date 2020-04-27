خطوة على طريق إعادة النشاط.. رئيس الوزراء الإيطالي يعلن موعد عودة الفرق للتدريبات

كشف جيوسيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي عن موعد عودة الفرق الإيطالية للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وقال جيوسيبي كونتي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد: “يحق للأندية الإيطالية أن تعيد الفرق للتدريبات بداية من يوم 4 مايو المقبل، على أن يتدرب اللاعبين بشكل منفرد، مع المحافظة على المسافات بينهم”.

وأضاف “وبإمكان الأندية إعادة التدرب في مجموعات بشكل طبيعي، بداية من يوم 18 مايو المقبل”.

رئيس الوزراء الإيطالي كشف أيضا عن عدد من القرارات الجديدة، والتي تشير لعودة الحياة إلى طبيعتها في مصر تدريجيا.

فقال كونتي “بات مسموحا للناس للخروج إلى الحدائق والمتنزهات من أجل ممارسة الرياضة”.

وأتم “مسموح أيضا بالزيارات العائلية، بشرط أن يرتدي الجميع كمامات طبية”.

الدوري الإيطالي متوقف منذ يوم 9 مارس الماضي بعد مباراة ساسولو وبريشيا في ختام الجولة الـ26 من المسابقة، وذلك على خلفية تفشي فيروس كوفيد 19 “كورونا” في البلاد.

وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تضررا من فيروس كورونا. بواقع 106،103 حالة إصابة، و26،644 حالة وفاة.

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