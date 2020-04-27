سويسرا.. بدء عودة بعض الأعمال مع رفع بطيء للقيود

ستُعود بعض الأعمال للعمل في سويسرا اليوم الإثنين، مع رفع بطيء للقيود المفروضة منذ ستة أسابيع بسبب فيروس كورونا .

وسيُسمح بإعادة فتح صالونات تصفيف الشعر والأظافر ومتاجر الأجهزة والحدائق.

كما يمكن للأطباء وأخصائي العلاج الطبيعي فتح عياداتهم مرة أخرى للحالات غير العاجلة، وسيُسمح للمستشفيات بإجراء عمليات اختيارية تم تأجيلها منذ بداية تفشي كوفيد-19.

وكانت سويسرا قد أعلنت عن الإجراءات الصارمة كجزء من حالة الطوارئ الوطنية في 16 مارس الماضي.

ويجب أن تمتثل المتاجر لتعليمات النظافة الأكثر صرامة وأن تتأكد من أن العملاء يحافظون على التباعد الاجتماعي. وعلى عكس الدول المجاورة، لا يوجد إلتزام في سويسرا بارتداء الكمامات في الأماكن العامة. وسيجري إعادة فتح المدارس والمحلات التجارية الأخرى في غضون أسبوعين. وإذا لم يرتفع عدد إصابات بالفيروس بشكل كبير، فسيُسمح بإعادة فتح المدارس المهنية والجامعات وكذلك المتاحف والمكتبات وحدائق الحيوان بداية من 8 يونيو.

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