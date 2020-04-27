الشركة العامة للكهرباء تدعو لفتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح

ايوان ليبيا – وكالات :

ناشدت الشركة العامة للكهرباء، المواطنين، أمس الأحد بالتدخل لفتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح حتى يتسنى للشركة تشغيل وحدات التوليد المتوقفة وتغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي، وفق ما نشرته الشركة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت الشركة أن هذه المناشدة تأتي تلبية لنداءات واستغاثة عدد كبير من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، الذين عبروا عن معاناتهم الحقيقة خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

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