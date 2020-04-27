سيول: الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حي وبصحة جيدة

قال المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون «حي وبصحة جيدة»، مقللاً من خطورة شائعات حول حاله الصحية.

وأضاف المستشار مون شونغ-إين، أن «موقف حكومتنا حازم»، مؤكدا لقناة «سي إن إن» الأميركية، أن «كيم جونغ أون حي وصحته جيدة».

وتابع: أن الزعيم الكوري الشمالي يقيم منذ 13 أبريل في وونسان على الساحل الشرقي للبلاد، مؤكدا أنه «لم يرصد أي نشاط مشبوه حتى الساعة».

وتضاعفت الشائعات في الأيام الأخيرة حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي وجد الزعيم كيم إيل سونغ في 15 إبريل.

وظهر كيم للمرة الأخيرة في 11 إبريل خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الحاكم، ثم في جولة تفقدية لقاعدة جوية، تحدثت عنها وسائل إعلام رسمية في 12 إبريل.

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