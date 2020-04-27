منظمة أطباء بلا حدود تكشف أوضاع المهاجرين في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

اعتبرت المتحدثة باسم منظمة أطباء بلا حدود، سلوى أبو شقرا، أوضاع المهاجرين في ليبيا يتحول من سيئ إلى أسوأ، مع انتشار فيروس كورونا، وتصاعد حدة الاشتباكات المسلحة.

وأشارت أبو شقرا في حديثها لصحيفة الشرق الأوسط، ليبيا بأنها ليست مكانا آمنًا آمناً للمهاجرين واللاجئين، لأنهم يتعرضون فيها لمخاطر شديدة تهدد حياتهم، كالاعتقال التعسفي والاحتجاز لأجل غير مسمى والعنف والاستغلال الشديد.

وكشفت أبو شقرا، أن هناك قرابة 1.500 شخص في مراكز الاحتجاز الرسمية الخاضعة لسلطة جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية، معرضون لمخاطر كبيرة في حال تفشي فيروس كورونا، وفي غياب تطبيق أية إجراءات وقائية مثل التباعد بين الأشخاص.

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