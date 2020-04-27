إصابات فيروس كورونا تتخطى 3 ملايين في مختلف أنحاء العالم

تجاوز عدد الإصابات ب فيروس كورونا الجديد، في مختلف أنحاء العالم، الاثنين، حاجز الثلاثة ملايين إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء وباء كوفيد-19 أكثر من 207 آلاف حالة وفاة.

وبحسب “سكاي نيوز” يأتي هذا الارتفاع في تعداد الإصابات فيما بدأت العديد من الدول تتجه نحو تخفيف قيود وتدابير الإغلاق، على الرغم من مخاوف بشأن ظهور موجات تفش ثانية لوباء كوفيد-19.

وحتى الآن، تعتبر الولايات المتحدة أكثر الدول بالنسبة للإصابات والوفيات، حيث يقترب عدد الإصابات فيها من مليون إصابة (966 ألف إصابة)، أي نحو ثلث عدد الإصابات المسجلة في العالم، كما أنها أكثر الدول من حيث عدد الوفيات المرتبطة ب فيروس كورونا الجديد، حيث وصل العدد إلى نحو 55 ألفا، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

وتأتي إسبانيا ثانية بين الدول الأكثر تضررًا بـ فيروس كورونا الجديد، حيث سجلت 226 ألف إصابة مؤكدة، إلى جانب 23 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا، وسجلت أكثر من 197 ألف إصابة، بينما تجاوز عدد الوفيات فيها 26 ألف حالة وفاة.

وتأتي بعدهم فرنسا (162 ألفا) وألمانيا (157 ألفا) وبريطانيا (154 ألفا) وتركيا (110 آلاف) وإيران (90 ألفا) من حيث عدد الإصابات. وفي الأثناء، يتزايد عدد الإصابات في روسيا بشكل كبير، إذ أعلنت، اليوم الإثنين، تسجيل 6198 إصابة مؤكدة جديدة ب فيروس كورونا ، مقابل 6361 حالة أمس الأحد، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالعدوى في البلاد إلى 87147.

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