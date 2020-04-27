تعرف على تكلفة تغيير فلاتر محطة كهرباء جنوب طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

قال رئيس قسم الأجهزة والتحكم الآلي بمحطة كهرباء جنوب طرابلس، المهندس عبدالستار النايلي، في مقطع فيديو على صفحة الشركة العامة للكهرباء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين إن المحطة تستخدم 836 فلتر هواء في كل وحدة من ال 5 وحدات تبلغ قيمتها 150 ألف يورو، ما يجعل القيمة الإجمالية لتغيير فلاتر المحطة تصل إلى 750 ألف يورو.

وأوضح النايلي أنه في الظروف الاعتيادية تستبدل الفلاتر كل سنتين، إلا أن الدخان الناتج من حرق القمامة المتراكمة في محيط المحطة يتسبب في تلفها سريعا.

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