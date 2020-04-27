تحديد تسعيرة هذه السلع الغذائية

ايوان ليبيا – وكالات :

حددت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الحد الأقصى لأسعار 16 سلعة غذائية لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على الشهر. حيث تم تحديد 9 دنانير قيمة 30 بيضة مائدة، و 4 دنانير للتر الحليب المعقم، و3.5 دينار للتر الحليب المبستر، و70 دينارا لـ50 كيلو دقيق، على أن يبلغ سعر كيلو الدقيق 1.75 دينار.

وحسب التسعيرة الجديدة، فقد بلغ سعر كيلو السكر 2.5 دينار، وكيلو لحم الدجاج المحلي 9 دنانير، ولحم الدجاج المجمد 7.5 دينار، ولحم البقر وطني ومستورد بالعظام 25 دينارا، ولحم الضان المستورد 16 دينارا. ودعا القرار الأجهزة الضبطية المختصة إلى «متابعة تنفيذ القرار، الذي سيجري مراجعته كل 3 أشهر».

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