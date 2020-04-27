نانسي بيلوسي تدعم جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أكدت نانسي بيلوسي ، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الإثنين، تأييدها جو بايدن ، لتصبح آخر المسئولين البارزين بالحزب الديمقراطي الذين أعربوا رسميا عن دعمهم لنائب الرئيس السابق في سعيه للوصول إلى البيت الأبيض .

وفي رسالة بالفيديو، قالت بيلوسي، إن بايدن سيكون رئيسا استثنائيا يعرف كيف ينجز العمل المطلوب.

وتابعت “ونحن نواجه فيروس كورونا، كان جو صوتا للعقل والمقاومة، ولديه مسار واضح لإخراجنا من الأزمة”، ووصفته بأنه “تجسيد للأمل والشجاعة والقيم والصدق والاستقامة”.

وقد نال بايدن دعم مجموعة من الساسة البارزين منذ انسحاب السيناتور اليساري بيرني ساندرز من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وإعلان دعمه لبايدن/77 عاما/ ليصبح المرشح المفترض لمنافسة الرئيس الحالي دونالد ترامب ، في الانتخابات المقررة في نوفمبر.

وأكد الرئيس السابق، باراك أوباما، دعمه الكامل لنائبه السابق، في منتصف أبريل الجاري، تلته إليزابيث وارين، آخر المنافسين لبايدن الذين تحولوا لتأييده رسميا.

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