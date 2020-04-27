تركيا تعلن فرض حالة الإغلاق في 31 مدينة لمدة 3 أيام بدءا من الجمعة للحد من انتشار كورونا

أعلنت تركيا ، اليوم الإثنين، فرض حالة الإغلاق في 31 مدينة لمدة 3 أيام، بدءا من يوم الجمعة المقبل.
يأتي ذلك في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد- بحسب سكاي نيوز عربية.
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أعلنت تركيا ، اليوم الإثنين، فرض حالة الإغلاق في 31 مدينة لمدة 3 أيام، بدءا من يوم الجمعة المقبل.
يأتي ذلك في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد- بحسب سكاي نيوز عربية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
الجائحة كورونا مجننة ابن المجنونة اكثر من 113 الف اصابة حسب البيانات الرسمية المخفضة كالعادة بينما فى قطر تصل الاصابات الى الف اصابة يوميا فى دويلة صغيرة حقيرة
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