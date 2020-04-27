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تركيا تعلن فرض حالة الإغلاق في 31 مدينة لمدة 3 أيام بدءا من الجمعة للحد من انتشار كورونا

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلنت  تركيا ، اليوم الإثنين، فرض حالة الإغلاق في 31 مدينة لمدة 3 أيام، بدءا من يوم الجمعة المقبل.

يأتي ذلك في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد- بحسب سكاي نيوز عربية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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