ارتفاع عدد الإصابات بـكورونا إلى 3517 و432 حالة وفاة في الجزائر

أعلن جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس ” كورونا ” ب الجزائر ، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس ” كورونا ” بالبلاد إلى 3517 حالة، و432 حالة وفاة.

وقال فورار – في مؤتمر صحفي – إنه تم تسجيل 135 إصابة جديدة، و7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس ” كورونا “، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1558 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وبدأت السلطات الجزائر ية يوم 5 أبريل الجاري تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائر ية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم وضعها قيد الحجر الصحي الكامل.

وقرر عبدالعزيز جراد، رئيس الوزراء الجزائر ي، تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة، ومن بينها حظر التجوال حتى 29 أبريل الجاري، بسبب فيروس ” كورونا “.

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