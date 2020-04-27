لافروف يدعو لاختيار خليفة سلامة الجديد ممثلا لدولة أفريقية

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو ستواصل مساعيها للمساعدة في «تنظيم الأزمة الليبية»، مشددًا على أنه من الضروري تعيين بديل للمبعوث الأممي المستقيل غسان سلامة على أن يكون ممثلاً لدولة أفريقية.

ورأى لافروف أنه «من الضروري تطوير مقاربات من شأنها أن تصل إلى نتائج اتفاقات بين رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر»، مشيرًا إلى أن «هذه مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا لكن غسان سلامة الذي قاد هذا المشروع الصعب حتى وقت قريب استقال».

وشدد وزير الخارجية الروسي قائلا: «نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نجد بديلًا لسلامة في أقرب وقت ممكن، ويجب أن يكون هذا ممثلاً لدولة في المنطقة، التي ستكون جزءًا من الاتحاد الأفريقي».

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